Появились кадры отражения атаки ВСУ на аэропорт в Пскове

В сети появились кадры отражения атаки дронов ВСУ на аэропорт в Пскове

В сети появились кадры отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэропорт в Пскове. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны и слышны выстрелы, в небе виднеются световые вспышки.

Псковская область подверглась атаке ВСУ в ночь на среду, 30 августа. Тогда дроны атаковали регион, как минимум два самолета Ил-26, которые находились на аэродроме, оказались повреждены. После случившегося губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об отмене всех рейсов в аэропорту Пскова 30 августа — это нужно, чтобы установить характер повреждений взлетно-посадочной полосы. Предварительно, один из дронов попал в топливозаправочный комплекс на территории аэродрома.

Помимо Псковской области, Украина за ночь атаковала еще шесть регионов России. Под удар попали Московская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь. Помимо этого, в Черном море самолет морской авиации Черноморского Флота уничтожил четыре катера ВСУ с 50-ю военными.