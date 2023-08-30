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12:38, 30 августа 2023Бывший СССР

В МИД назначили посла по преступлениям киевского режима

Захарова сообщила, что Мирошник станет послом по преступлениям киевского режима

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В МИД России появилась новая должность — посол по особым поручениям, связанным с преступлениями киевского режима. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель министерства Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, этот пост займет Родион Мирошник, бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в России.

Его назначили, как утверждает Захарова, по распоряжению министра иностранных дел Сергея Лаврова.

С 2014 по 2022 год Мирошник служил официальным представителем ЛНР в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Должность посла в Москве он занимал с мая по сентябрь 2022 года.

Ранее Захарова пообещала ответ на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов против гражданского населения. Она назвала преступлением использование такого типа снарядов против жителей Донбасса.

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    Алевтина Запольская
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