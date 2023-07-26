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13:02, 26 июля 2023Бывший СССР

МИД России призвал ответить на применение кассетных боеприпасов Киевом

Захарова заявила, что Киеву нужно ответить на активное применение кассетных боеприпасов

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украина активно применяет кассетные боеприпасы. О необходимости Киеву ответить на эти действия заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, видео опубликовано в ее Telegram-канале.

«Киевский режим начал активно применять на поле боя поставленные США кассетные боеприпасы. 22 июля этим видом вооружений обстрелян гражданский автомобиль с журналистами. (…) Единственное, что может остановить эти преступления, — это жесткий и адекватный ответ», — сказала она.

Захарова, ссылаясь на сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, напомнила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли кассетные боеприпасы при обстреле села Журавлевка. Кроме того, ранее международная общественность, политики десятков стран и представители профильных организаций призывали не поставлять указанное вооружение Киеву и не использовать его на Украине.

Ранее стало известно о последствиях применения кассетных боеприпасов украинской армией. Отмечается, что в результате почти треть территории Украины покрыта неразорвавшимися снарядами.

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    Кристина Есикова
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