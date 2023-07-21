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18:32, 21 июля 2023Бывший СССР

Треть Украины оказалась покрыта неразорвавшимися снарядами

ООН: почти треть украинской территории покрыта неразорвавшимися снарядами

Фото: Viktoriia Lakezina / Reuters

Почти треть украинской территории покрыта неразорвавшимися снарядами, среди которых есть мины и кассетные боеприпасы. Об этом сообщил заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, пишет РИА Новости.

По его словам, они будут еще долгие годы представлять опасность для мирного населения Украины.

Выступавший на заседании Совета Безопасности ООН глава МИД Эквадора Густаво Манрике призвал стороны конфликта на Украине не использовать кассетные боеприпасы.

7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В администрации американского президента Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче.

20 июля координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина уже неделю применяет переданные США кассетные боеприпасы. По его словам, Вооруженные силы Украины эффективно применяют их на поле боя «с прошлой недели или около того».

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    Александр Слабиев
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