На Украине захотели приравнять коррупцию во время военного положения к госизмене

В Раду внесли законопроект, приравнивающий коррупцию во время СВО к госизмене

В Верховную Раду внесли законопроект, предлагающий приравнять коррупцию во время военного положения к государственной измене. Данные об этом появились на сайте украинского парламента.

Текст документа пока отсутствует.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хочет предложить Верховной Раде приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения.

Кроме того, на Украине планируется создать портал, с помощью которого украинцы смогут получать денежное вознаграждение за сообщения о фактах коррупции среди чиновников.