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12:55, 30 августа 2023Бывший СССР

На Украине захотели приравнять коррупцию во время военного положения к госизмене

В Раду внесли законопроект, приравнивающий коррупцию во время СВО к госизмене

Фото: Posterrr / Wikimedia

В Верховную Раду внесли законопроект, предлагающий приравнять коррупцию во время военного положения к государственной измене. Данные об этом появились на сайте украинского парламента.

Текст документа пока отсутствует.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хочет предложить Верховной Раде приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения.

Кроме того, на Украине планируется создать портал, с помощью которого украинцы смогут получать денежное вознаграждение за сообщения о фактах коррупции среди чиновников.

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    Алевтина Запольская
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