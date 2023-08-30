В Крыму опровергли информацию о взрыве в Джанкое

Советник главы Крыма Крючков назвал вбросом информацию о взрыве в Джанкое

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг появившуюся в сети информацию о взрыве в Джанкое, он назвал ее очередным вбросом. Подробный комментарий был опубликован в его Telegram-канале.

Он разъяснил, что в селе Вольное проходит плановое уничтожение боеприпасов. До этого в некоторых Telegram-каналах распространились данные о звуках взрыва в Джанкойском районе.

29 августа власти Крыма рассказали, что информация о взрыве в районе села Оленевка оказалась недостоверной.

Тогда же на территории полуострова было зафиксировано 12 пожаров, связанных с загоранием сухой травы.

Еще раньше советник главы Крыма предупреждал жителей и гостей региона о громких звуках в трех районах. Работы по уничтожению боеприпасов проводились в Октябрьском, Старом Крыму и в Вольном.