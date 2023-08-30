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11:50, 30 августа 2023Россия

В Крыму опровергли информацию о взрыве в Джанкое

Советник главы Крыма Крючков назвал вбросом информацию о взрыве в Джанкое
СюжетВзрывы в Крыму
Олег Крючков

Олег Крючков. Кадр: Телеканал СТВ. Севастополь / YouTube

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг появившуюся в сети информацию о взрыве в Джанкое, он назвал ее очередным вбросом. Подробный комментарий был опубликован в его Telegram-канале.

Он разъяснил, что в селе Вольное проходит плановое уничтожение боеприпасов. До этого в некоторых Telegram-каналах распространились данные о звуках взрыва в Джанкойском районе.

29 августа власти Крыма рассказали, что информация о взрыве в районе села Оленевка оказалась недостоверной.

Тогда же на территории полуострова было зафиксировано 12 пожаров, связанных с загоранием сухой травы.

Еще раньше советник главы Крыма предупреждал жителей и гостей региона о громких звуках в трех районах. Работы по уничтожению боеприпасов проводились в Октябрьском, Старом Крыму и в Вольном.

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    Анна Щербакова
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