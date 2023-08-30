На Украине испытали наземные беспилотники с вооружением

BI: на Украине испытали несущие вооружение наземные беспилотники

Украина испытала серию наземных беспилотных машин. Об этом сообщает американское издание Business Insider (BI) со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Он отметил, что в испытаниях приняли участие 25 беспилотников — «от дистанционных турелей до роботов-камикадзе». При этом Федоров не рассказал о возможностях конкретных моделей.

Как пишет издание, на опубликованных министром снимках можно заметить несколько конструкций, включая дрон с камерой, турелью и устройством для подачи боеприпасов. Также на фотографиях изображено несколько моделей без вооружения, блок с антеннами и беспилотник с двумя минами, который может быть дроном-камикадзе.

Отмечается, что аппараты создали в рамках проекта Brave1. По словам представителя проекта, некоторые из испытанных беспилотников могут начать использовать в течение двух-трех недель.

Ранее в августе «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве писали, что Минобороны России поставит в войска больше боевых роботов семейства «Уран» для разминирования и тушения пожаров.

В том же месяце Михаил Федоров сообщил, что на Украине разработали аналог российского беспилотного летательного аппарата «Ланцет».