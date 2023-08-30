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20:10, 30 августа 2023Наука и техника

На Украине испытали наземные беспилотники с вооружением

BI: на Украине испытали несущие вооружение наземные беспилотники
СюжетПожары в России

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина испытала серию наземных беспилотных машин. Об этом сообщает американское издание Business Insider (BI) со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Он отметил, что в испытаниях приняли участие 25 беспилотников — «от дистанционных турелей до роботов-камикадзе». При этом Федоров не рассказал о возможностях конкретных моделей.

Как пишет издание, на опубликованных министром снимках можно заметить несколько конструкций, включая дрон с камерой, турелью и устройством для подачи боеприпасов. Также на фотографиях изображено несколько моделей без вооружения, блок с антеннами и беспилотник с двумя минами, который может быть дроном-камикадзе.

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Отмечается, что аппараты создали в рамках проекта Brave1. По словам представителя проекта, некоторые из испытанных беспилотников могут начать использовать в течение двух-трех недель.

Ранее в августе «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве писали, что Минобороны России поставит в войска больше боевых роботов семейства «Уран» для разминирования и тушения пожаров.

В том же месяце Михаил Федоров сообщил, что на Украине разработали аналог российского беспилотного летательного аппарата «Ланцет».

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    Даниил Иринин
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