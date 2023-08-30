Площадь альпийского ледника Мармолада сократилась вдвое за 25 лет

ANSA: площадь ледника Мармолада в Альпах сократилась до 112 гектаров

Итальянские ученые обратили внимание на быстрое таяние ледника Мармолада, расположенного в Альпах. Об этом сообщает агентство ANSA.

По оценке специалистов, площадь ледника продолжает сокращаться ускоренными темпами. За 25 лет она достигла 112 гектаров, сократившись почти вдвое. Ученые спрогнозировали, что если таяние не остановится, то в ближайшие годы площадь Мармолада составит менее одного квадратного километра. Это всего четверть от его площади по данным 1900 года.

Об уменьшении размеров ледника сообщили специалисты Падуанского университета, Итальянского гляциологического комитета и компании Arpav. Руководитель отдела измерений ледников Падуанского университета Мауро Варотто заявил, что в среднем площадь ледника сокращается на 20 квадратных метров в год, иногда — на 90 квадратных метров.

«Ледники по всей альпийской дуге находятся в состоянии сильного таяния из-за сочетания небольшого количества снегопадов в последние два зимних периода и высоких летних температур», — отметил специалист Arpav Мауро Вальт. В частности, в августе в районе Доломитовых Альп была зафиксирована самая высокая температура воздуха с начала XX века.

Мармолада — гора на северо-востоке Италии, на северном склоне которой расположен одноименный ледник. Гора популярна среди любителей катания на горных лыжах, трекинга и туризма.

Ранее ученые заявили, что горнолыжные курорты в Европе оказались под угрозой исчезновения из-за глобального потепления. Специалисты заметили, что в результате потепления на два градуса Цельсия четверть европейских курортов столкнется с тем, что снег там будет выпадать раз в два года.