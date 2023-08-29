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13:56, 29 августа 2023Среда обитания

Горнолыжные курорты оказались под угрозой исчезновения

На горнолыжных курортах из-за глобального потепления может выпасть мало снега

Фото: Maarten Duineveld / Unsplash

Горнолыжные курорты в Европе оказались под угрозой исчезновения из-за глобального потепления — в подобных регионах существенно сокращается количество снега. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые подсчитали, что в результате глобального потепления на два градуса Цельсия четверть европейских курортов столкнется с тем, что снег там будет выпадать раз в два года. При повышении температуры на четыре градуса мало снега будет на трех четвертях курортов.

«Лыжный туризм — нишевая проблема в условиях изменения климата. С точки зрения людей, которые живут в горах и зарабатывают на жизнь в этой отрасли, очень важно действительно понимать, в какой степени изменение климата угрожает их деятельности», — заявил ученый Сэмюэл Морин.

Ранее аналитики Национального агентства по метеорологии, климатологии и геофизике (BMKG) пришли к выводу, что в настоящее время два из немногих тропических ледников в мире, расположенные в Индонезии, активно тают и могут исчезнуть к 2026 году.

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    Нина Ташевская
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