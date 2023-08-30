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23:42, 30 августа 2023Бывший СССР

Медведчук предрек скорый отказ Запада от финансовой поддержки Киева

Медведчук: скоро Запад откажется финансово поддерживать Киев из-за коррупции

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Страны Запада начнут сокращать финансовую поддержку Киева и скоро вовсе откажутся от нее под предлогом коррупции, предрек украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук на платформе «Смотрим».

«Запад крутил евроинтеграцией перед носом Украины как морковкой. И когда Украина пыталась ее схватить, ей объясняли, что ей это не удастся по причине коррупции. И если сейчас заводится та же шарманка, значит, Украине опять чего-то традиционно не дадут», — объяснил Медведчук. При этом как только Киев выполняет требования западных государств, обвинения в коррупции снимаются, хотя сама она продолжает процветать в стране и в последнее время разрослась еще сильнее, отметил политик.

Потеря внешней помощи может разрушить всю коррупционную систему Украины, поскольку она настроена на военные действия и лишь она управляет страной, считает Медведчук. Он добавил, что обычно Запад готовит страны к полному отказу от своих обещаний и поддержки примерно за полгода.

Ранее в Верховную Раду Украины внесли законопроект, предлагающий приравнять коррупцию во время военного положения к государственной измене. Кроме того, планируется создать портал для доносов на коррумпированных чиновников за денежное вознаграждение.

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    Александра Синицына
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