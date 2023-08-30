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09:05, 30 августа 2023Наука и техника

Выявлена связь между сменной работой и памятью

PLOS ONE: сменную работу связали со снижением памяти

Фото: Felix Zahn / Globallookpress.com

Канадские ученые из Йоркского университета в Торонто выявили связь между сменной работой и памятью. Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, показало, что у людей, работающих в ночную смену, чаще наблюдалось снижение памяти.

В ходе работы авторы рассмотрели данные почти 50 тысяч участников среднего и пожилого возраста (45-85 лет), которых расспросили об их опыте сменной работы. Затем их распределили на три группы: те, кто когда-либо работал на сменной работе, работал сменным графиком на самой продолжительной работе, и те, кто имеют такой график на текущей работе. Испытуемых также попросили пройти пройти четыре теста на когнитивные навыки.

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Оказалось, что люди, которые работали в ночную смену, с большей вероятностью сталкивались с ухудшением памяти, чем люди, которые работали в течение дня. Интересно, что участники, которые чередовали дневные и ночные смены, с наибольшим риском имели нарушения исполнительной функции, включая внимание, концентрацию, планирование, самоконтроль и адаптацию.

Предполагается, что причина кроется в изменениях циркадного ритма организма, вызывающих нарушение выработки мелатонина — гормона, который выделяется шишковидной железой в темноте. Вместо мелатонина начинают формироваться воспалительные белки, вызывающие нейротоксическое воздействие на клетки мозга, что приводит к ухудшению когнитивных функций.

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    Елена Апазиди
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