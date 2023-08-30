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12:31, 30 августа 2023Мир

Стала известна дата визита главы МИД Турции в Россию

Глава МИД Турции Фидан посетит Россию с 31 августа по 1 сентября
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию с 31 августа по 1 сентября, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Трансляция пресс-конференции доступна в YouTube-канале дипведомства.

Фидан посетит Москву с рабочим визитом, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения вопросов двусторонней и международной повестки.

«Министры обсудят ситуацию в регионе, в частности, на Украине, в Сирии, Ливии, Закавказье и проанализируют состояние двустороннего российско-турецкого сотрудничества, в том числе в контексте реализации стратегических проектов в энергетической сфере», — сказала дипломат.

Также главы дипломатических ведомств проработают график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне, заключила Захарова.

Ранее Фидан заявил, что считает необходимым вернуть Россию в зерновую сделку. По его словам, это нужно, чтобы обезопасить портовую инфраструктуру, имеющую ключевую важность для поставок.

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    Варвара Кошечкина
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