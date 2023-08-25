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21:46, 25 августа 2023Мир

МИД Турции заявил о необходимости вернуть Россию в зерновую сделку

Глава МИД Турции Фидан заявил, что Россию необходимо вернуть в зерновую сделку

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Россию необходимо вернуть в зерновую сделку, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Москву нужно вернуть в сделку, чтобы обезопасить портовую инфраструктуру, имеющую ключевую важность для поставок. «Мы не можем одобрить удары по портовой инфраструктуре, которая играет ключевую роль в процессе поставок зерновых. И вот по этой причине мы изначально думали над тем, что Россию нужно вернуть в уравнение», — подчеркнул дипломат.

Он пообещал, что Анкара будет работать в этом направлении.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении участия страны в зерновой сделке. По его словам, касающаяся России в этой черноморской договоренности часть не выполнена до сих пор, в связи с чем ее действие прекращается.

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    Марина Совина
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