Обвиненный в кормлении волков живыми поросятами российский депутат объяснился

Братский депутат Кляйн: видео с кормлением волков живыми поросятами — монтаж

Обвиненный в кормлении волков живыми поросятами депутат думы Братска Иркутской области Роман Кляйн объяснился. Комментарий российского депутата приводит портал Ircity.ru.

Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого человек, похожий на депутата Кляйна, улыбаясь и позируя на камеру, вместе с неизвестным мужчиной поднимают за ноги одного из поросят. «Идет подготовка, ****** [блин]. Корм, ****** [блин], нашим, ****** [блин], друзьям, ****** [блин], нашим волкам. Хороший, холеный Наф-Наф», — говорил он.

Как сообщил парламентарий, опубликованное видео является фотомонтажем, и на видео его на самом деле нет. «Вы что думаете, что это я? Я говорю, это фотомонтаж», — объявил он.

Он связал публикацию этих кадров с деятельностью своих недоброжелателей, которые хотят не дать ему переизбраться на следующих выборах в городскую думу.

Похожий случай произошел в мае 2021 года, когда депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко назвал фотошопом снимок, на котором он запечатлен на фоне выложенной из двух сотен тушек гусей надписи «Чукотка 2021».