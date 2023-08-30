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11:08, 30 августа 2023Бывший СССР

Латвия обязалась обучить несколько тысяч украинских военных

Министр обороны Латвии заявил, что в стране пройдут обучение 3 тыс. бойцов ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of Joint Forces Operation / Reuters

Латвия обязалась обучить несколько тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом министр обороны прибалтийской республики Инара Мурниеце сообщила перед началом неформальной встречи глав Минобороны стран Европейского союза в Испании, передает ТАСС.

Она отметила, что объемы военной помощи Киеву со стороны Риги превысили 1 процент от ВВП Латвии. «Сегодня мы концентрируемся на обучении украинских военнослужащих. Мы взяли на себя обязательство обучить три тысячи украинских военнослужащих в Латвии. Это очень много с учетом размера моей страны», — заявила глава ведомства, добавив, что страны Евросоюза могли бы больше и лучше помогать Украине.

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    Георгий Нестеров
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