Латвия обязалась обучить несколько тысяч украинских военных

Министр обороны Латвии заявил, что в стране пройдут обучение 3 тыс. бойцов ВСУ

Латвия обязалась обучить несколько тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом министр обороны прибалтийской республики Инара Мурниеце сообщила перед началом неформальной встречи глав Минобороны стран Европейского союза в Испании, передает ТАСС.

Она отметила, что объемы военной помощи Киеву со стороны Риги превысили 1 процент от ВВП Латвии. «Сегодня мы концентрируемся на обучении украинских военнослужащих. Мы взяли на себя обязательство обучить три тысячи украинских военнослужащих в Латвии. Это очень много с учетом размера моей страны», — заявила глава ведомства, добавив, что страны Евросоюза могли бы больше и лучше помогать Украине.