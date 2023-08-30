Захватившие власть в Габоне военные отправили президента в отставку

Захватившие власть в Габоне военные отправили президента Ондимба в отставку

Захватившие власть в Габоне военные отправили президента Али Бонго Ондимба в отставку с сохранением всех гражданских прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы республиканской гвардии генерала Бриса Олигуи Нгемы.

«Он находится в отставке и пользуется всеми своими правами. Он обычный габонец, как и все остальные», — заявил военный.

По словам Нгема, президент не имел права избираться на третий срок, поэтому армия решила отстранить его от власти. Глава республиканской гвардии отказался отвечать на вопрос о местонахождении Ондимба.

«Я не могу вам ничего сказать, вы сами всё узнаете по ходу дела», — заявил генерал на вопрос, содержится ли политик в своей резиденции.

Ранее Президент Габона Али Бонго вышел на связь и рассказал о своем положении. «Я обращаюсь ко всем нашим друзьям по всему миру с просьбой отреагировать на действия людей, которые задержали меня и мою семью. Мой сын находится в неизвестном месте, моя жена — в другом месте, я нахожусь в резиденции», — подтвердил политик.

По его словам, военные удерживают его на территории резиденции, однако президент не знает, что происходит.