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14:41, 30 августа 2023Россия

Власти сообщили об устранении последствий атак на аэропорт в Пскове

Псковский губернатор Ведерников: последствия атаки ВСУ на аэропорт устранены
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Губернатор Пскова Михаил Ведерников / РИА Новости

Последствия атаки Вооруженных силы Украины (ВСУ) с помощью дронов на аэропорт в Пскове устранены. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены, жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы», — сказал политик.

Псковская область подверглась атаке ВСУ в ночь на среду, 30 августа. В результате как минимум два самолета Ил-76, которые находились на аэродроме, оказались повреждены.

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Помимо Псковской области, Украина за ночь атаковала еще шесть регионов России. Под удар попали Московская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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