В гостинице Геленджика рассказали о спасении от лесного пожара

В гостинице Геленджика рассказали «Ленте.ру» о спасении постройки от пожара

Жители Геленджика помогали МЧС локализовать огонь в микрорайоне Бобрукова Щель. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала владелица гостевого дома, который оказался в 10 метрах от огня, Галина.

Пожар начался днем 30 августа, сообщила она. «Целый день он разгорался. А какой ветер был — больше 30 метров, и он гулял-гулял: то к "Сафари-парку", то к Адербиевке, то туда, то сюда, и в конце концов он спустился к нам. Вчера молились все», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Женщина рассказала, что ее гостевой дом оказался в 10 метрах от огня, но благодаря слаженным действиям спецслужб и местных жителей, его удалось локализовать. Не пострадали, по ее словам, и соседские постройки.

«У меня в это время не было никого к счастью, я никого не заселяла, были сотрудники, которые помогали мне. Огонь не добрался, мы бы не допустили, там все спецслужбы стояли около моего дома и соседских, у соседей, вообще, сарай деревянный стоял, все силы бросили, всю ночь работали все вместе сотрудники МЧС, пожарные, все-все. Дома обливали сильным напором: стены, окна, — все залили, чтобы к нам не подобралось. Пожарные молодцы и люди мирные, все, кто был там, герои», — описала Галина произошедшее.

Пожар в Геленджике начался 29 августа. По предварительным данным, огонь распространился из-за местного жителя, который жег на костре оплетку проводов. Для тушения мощного пожара вылетел самолет-амфибия Бе-200.

Ранее мэр города Алексей Богодистов сообщил, что площадь пожара увеличилась более чем втрое и составила 118 гектаров. В сети также появились кадры с места событий.

