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14:30, 30 августа 2023Среда обитания

Названа причина крупного лесного пожара в Геленджике

Авиалесоохрана: причиной лесного пожара в Геленджике стало несоблюдение правил

Фото: Андрей Храпов / ТАСС

Причиной возникновения крупного лесного пожара в окрестностях Геленджика, с которым второй день борются более 400 человек, стало нарушение правил пожарной безопасности, заявили в Федеральном бюджетном учреждении (ФБУ) «Авиалесохрана».

В ведомстве отметили, что тушение осложнено сухой жаркой погодой и действием пожара в горной местности — огонь распространяется вверх по склону крутизной более 40 градусов. Уточняется, что угроза курортному городу, а также объектам экономики сейчас отсутствует.

По словам мэра Геленджика Алексея Богодистова, площадь пожара уже увеличилась более чем втрое и составила 118 гектаров. Помощь в тушении оказывают в том числе «подготовленные экипированные добровольцы».

По данным СМИ, виновником возгорания стал местный житель, который жег оболочку проводов, намереваясь продать электрокабели. Согласно информации Mash, 39-летний мужчина, ведущий асоциальный образ жизни, а также судимый ранее за кражу и наркотики, был задержан 29 августа и пока был уличен в административном правонарушении.

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    Дмитрий Воронин
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