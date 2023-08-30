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10:21, 30 августа 2023Силовые структуры

Рецидивист с шизофренией сбежал из российской психиатрической больницы

В Карачаево-Черкесии рецидивист с шизофренией сбежал из психиатрической больницы

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Карачаево-Черкесии ранее судимый за кражу и проходящий по подозрению в изнасиловании 17-летнего подростка мужчина сбежал из психиатрической больницы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, у рецидивиста стоит диагноз шизофрения, и это не первый его побег из больницы. Ранее его поймали в Карачаевске через три дня и вернули врачам.

Сейчас беглеца видели в родном селе Новый Карачай. Силовики ждали мужчину в его доме трое суток, но он так туда и не пришел. Предположительно, он скрывается где-то в поселке.

Ранее в Новосибирске Ленинский районный суд приговорил 47-летнего мужчину к году и семи месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения. Мужчина рассказал, что пошел на этот шаг ради встречи с дочерью в одном из сел региона.

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    Варвара Митина
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