Рецидивист с шизофренией сбежал из российской психиатрической больницы

В Карачаево-Черкесии рецидивист с шизофренией сбежал из психиатрической больницы

В Карачаево-Черкесии ранее судимый за кражу и проходящий по подозрению в изнасиловании 17-летнего подростка мужчина сбежал из психиатрической больницы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, у рецидивиста стоит диагноз шизофрения, и это не первый его побег из больницы. Ранее его поймали в Карачаевске через три дня и вернули врачам.

Сейчас беглеца видели в родном селе Новый Карачай. Силовики ждали мужчину в его доме трое суток, но он так туда и не пришел. Предположительно, он скрывается где-то в поселке.

Ранее в Новосибирске Ленинский районный суд приговорил 47-летнего мужчину к году и семи месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения. Мужчина рассказал, что пошел на этот шаг ради встречи с дочерью в одном из сел региона.