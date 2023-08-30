Экс-разведчик США Риттер: купянский сценарий повторится для ВСУ по всему фронту

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут терять контроль над ситуацией на всем протяжении фронта, как это происходит в Харьковской области. Повторение купянского сценария предрек в своей статье для Sputnik экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

По его словам, истончение украинских линий обороны предоставило новые возможности российским войскам, что привело к крупным успехам в районе Купянска. «ВСУ продолжат слабеть по мере нарастания потерь, в их обороне будут появляться бреши для прорыва», — прогнозирует бывший разведчик.

Риттер пояснил, что Киев отправил стратегические резервы на южное направление для продолжения контрнаступления, однако свежие подразделения уже терпят крупные неудачи, что подтверждает неизбежность поражения Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям и представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что темп украинского контрнаступления хоть и низкий, но соединения ВСУ достигают постепенного прогресса в своих действиях.

Ранее британская газета The Guardian сообщала, что ВСУ не ожидали прорыва фронта российскими войсками в Харьковской области. Как отмечают в издании, начавшееся летом контрнаступление украинской армии предполагало переход России к обороне, однако в первой половине августа ВС РФ смогли начать наступление на Купянск и его окрестности.