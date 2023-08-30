Росгвардейцы изъяли тайники с боеприпасами в ЛНР

В ЛНР росгвардейцы обнаружили тайники с 4,5 тысячи боеприпасов

Росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки ФСБ России обнаружили свыше 4,5 тысячи боеприпасов в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

Военнослужащие провели инженерную разведку на окраине одного из населенных пунктов ЛНР с целью обнаружения тайников, оставленных украинскими войсками. В ходе поисковых мероприятий были изъяты боеприпасы различных наименований. Их оперативно вывезли с места обнаружения с соблюдением всех норм безопасности. В Росгвардии предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны росгвардейцы, изымающие боеприпасы из тайников.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие во время разминирования местности в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили личные вещи немецкого солдата. Среди них находились личный опознавательный знак, оружие, элементы обмундирования, бытовые предметы, а также знаки отличия военнослужащего вермахта.