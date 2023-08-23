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20:50, 23 августа 2023Силовые структуры

Росгвардейцы во время разминирования нашли личные вещи немецкого солдата

В ДНР росгвардейцы нашли оружие и личные вещи немецкого солдата

Фото: Росгвардия

В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы во время разминирования местности обнаружили личный опознавательный знак, оружие, элементы обмундирования, бытовые предметы и знаки отличия военнослужащего вермахта. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии предоставили «Ленте.ру» видео с находками. На кадрах росгвардеец показывает опознавательный знак немецкого солдата и сообщает, что на нем хорошо видна информация о военном. Солдат с личным номером 1308 проходил службу в запасном пехотном батальоне, отметил он.

В ведомстве собираются передать находки местным школам и краеведческим музеям. Сообщается, что в ДНР инженерно-досмотровые группы Росгвардии проводят обследования коммуникаций, объектов повышенной опасности, энергетики, жизнеобеспечения, а также жилых кварталов, которые обстреливают украинские военные.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) саперы Росгвардии в течение недели проверили более 160 объектов и обнаружили крупные схроны и тайники с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

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    Варвара Митина
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