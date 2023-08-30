Посольство ответило на вопрос о пострадавших россиянах в Габоне

Посольству России в Габоне не поступали данные о пострадавших россиянах

Посольство России в Габоне усилило меры безопасности, а также заявило, что располагает необходимыми запасами воды и еды. Об этом сообщает ТАСС.

«Приняты дополнительные меры безопасности в отношении сотрудников посольства и членов их семей, в стране действует чрезвычайное положение», — сообщил представитель дипкорпуса агентству. Также он подтвердил, что в стране возобновил работу интернет, хотя сигнал остается неустойчивым.

На вопрос о пострадавших гражданах России в результате переворота посольство сообщило, что к ним подобной информации не поступало.

Ранее стало известно, что в Габоне произошел военный переворот. Группа высокопоставленных военных появилась в эфире телеканала Gabon 24 и заявила, что теперь они возглавляют центральноафриканскую страну. Также они сообщили о роспуске институтов власти.

Это произошло сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы главы государства. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования.