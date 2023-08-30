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12:00, 30 августа 2023Из жизни

Огромная акула-людоед укусила серфера

Daily Mail: большая белая акула напала на серфера в Австралии

Фото: Gerald Schombs / Unsplash

Акула напала на серфера у побережья австралийского города Порт-Маккуори, штат Новый Южный Уэльс, и укусила его. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летний мужчина катался на доске для серфинга на пляже Лайтхаус, когда на него напала большая белая акула, также известная как акула-людоед. Как рассказал позднее один из очевидцев инцидента, она была огромна.

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Австралиец отчаянно пытался отбиться от акулы в течение тридцати секунд. После этого другие серферы вытащили его на берег.

Случайно оказавшийся на месте происшествия врач оказал пострадавшему первую помощь и наложил жгут.

Мужчина получил серьезные травмы голени и бедра. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

После нападения хищницы пляж Лайтхаус и близлежащие места для купания были закрыты по меньшей мере на сутки. По данным спасателей, это первое нападение акулы на человека в этом районе за почти десять лет.

Ранее сообщалось, что посетитель пляжа в испанском муниципалитете Олива, провинция Валенсия, пережил нападение голубой акулы и сам дошел до медицинского пункта. По словам пострадавшего, хищница укусила его за ногу настолько быстро, что он даже не успел среагировать.

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    Алиса Дмитриева
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