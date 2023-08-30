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10:25, 30 августа 2023Силовые структуры

В Брянске после взрыва в здании следственного комитета повреждена крыша

В Брянске после взрыва в здании СК повреждена крыша, документы целы
СюжетВзрыв в Брянске

Фото: СУ СК России по Брянской области

В Брянске в здании следственного комитета (СК) после взрыва частично повреждены крыша и остекление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Сейчас следователи фиксируют все повреждения на здании. При этом в ведомстве отметили, что пострадавших после взрыва нет, документы и вещественные доказательства целы.

30 августа в шесть часов утра произошел взрыв на улице Красноармейской в доме 158. В ведомстве заявили, что он случился из-за падения беспилотника.

В ночь на среду, 30 августа, жители Брянска сообщили о звуке взрыва в городе. Он был хорошо слышен в районах Володарка и Советский. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

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    Варвара Митина
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