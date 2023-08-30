В России резко увеличилась нехватка рабочих рук

«Авито Работа»: спрос на кадры в России вырос в 2,6 раза за лето

За лето 2023 года число вакансий выросло сразу на 156 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а зарплаты увеличились на 36 процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работы» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«Количество вакансий во всех наиболее востребованных профессиональных сферах росло практически в арифметической прогрессии», — заявили в пресс-службе. Самыми быстрыми темпами нехватка рабочих рук усиливалась в сфере «Управление персоналом» — вакансий стало в 3,4 раза больше, а также в категориях «IT, интернет и телеком» (рост в 3,2 раза) и «Административная работа» (в 3,1 раза).

Из-за резкого роста спроса работодателей на квалифицированных сотрудников стали увеличиваться и средние предлагаемые ими зарплаты. Теперь в среднем по стране показатель составляет 57 859 рублей. Среди сфер, где доходы специалистов выросли больше всего, оказались «Образование и наука» (рост в 1,6 раза, до 50 425 рублей), «Искусство и развлечения» (1,4 раза, до 47 110 рублей) и «Домашний персонал» (в 1,4 раза, до 49 412 рублей).

«‎За последние три месяца рабочих предложений стало на 25 процентов больше, а средние предлагаемые оклады выросли на 11 процентов», — добавил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель. С помощью повышения зарплаты компании пытаются удержать сотрудников, поэтому по степени прироста окладов можно определить, в каких отраслях дефицит кадров острее всего.

Ранее IT-интегратор «Крок» провел опрос, согласно которому большинство российских компаний (60 процентов) пожаловались, что им трудно обеспечивать бесперебойную работу IT-систем и бизнес-процессов. Основной проблемой, с которой столкнулись респонденты, стал дефицит кадров — на него посетовали 78 процентов. Сильнее всего ощущается нехватка опытных и квалифицированных инженеров третьей линии поддержки, заявили представители бизнеса.