Российский бизнес пожаловался на сбои в работе IT-систем из-за дефицита кадров

«Крок»: 60 % компаний в России сталкиваются со сбоями в работе IT-систем

Большинство российских компаний (60 процентов) пожаловались, что им трудно обеспечивать бесперебойную работу IT-систем и бизнес-процессов, пишет Forbes со ссылкой на результаты опроса IT-интегратора «Крок».

В исследовании поучаствовали более 100 компаний, работающих в сфере ретейла и e-commerce, FMCG и АПК, финансового сектора, промышленности, ТЭК, транспорта, логистики и услуг.

Основной проблемой, с которой столкнулись респонденты, стал дефицит кадров — на него посетовали 78 процентов. Сильнее всего ощущается нехватка опытных и квалифицированных инженеров третьей линии поддержки, заявили представители бизнеса. На втором месте (71 процент) — сложности адаптации к новым условиям на рынке, то есть смене поставщиков и дистрибьюторов, условий, сроков закупки и поставок оборудования.

65 процентов компаний заявили, что испытывают проблемы при интеграции решений различных вендоров. 52 процента пожаловались на незрелость сервиса российских производителей — часто им не хватает компетенций и опыта, отсутствует стандартизация.

В середине августа глава Минцифры Максут Шадаев оценил дефицит кадров в IT-отрасли России в 500-700 тысяч человек. По словам министра, такое количество разработчиков необходимо «чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли». Общее число айтишников, работающих в стране сейчас, Шадаев оценил в 740 тысяч человек.