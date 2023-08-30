Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:42, 30 августа 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» дала россиянкам советы для успешных знакомств

Фото: Guilherme Cunha / Unsplash

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова дала россиянкам два совета, с помощью которых, по ее мнению, можно успешно познакомиться с мужчиной. О том, каким правилам следует следовать женщине во время первой встречи с потенциальным женихом, сваха рассказала в интервью изданию StarHit.

Сябитова заявила, что тем, кто хочет произвести хорошее впечатление на мужчину при знакомстве, нужно включать режим двух «С». «Первое "С" — собранность. Не позволяй эмоциям взять вверх над твоим рассудком. И второе "С" — соблазнительность. Мужчины как пчелы летят на нектар. Будешь соблазнительной — будешь собирать мед», — пояснила сваха.

Ранее Сябитова порекомендовала женщинам, которые хотят вступить в брак с богатым мужчиной, проводить время там, где обычно находятся обеспеченные люди. В числе таких мест ведущая шоу «Давай поженимся!» назвала яхт-клубы и площадки для гольфа.

Перед этим Сябитова раскрыла «закон брачного рынка». По ее словам, тем, кто хочет вступить в брак с достойным человеком, нужно работать над собой.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Новые детали взрывов на «Северных потоках». Кто знал о готовящейся атаке и кому подчинялись диверсанты?

    Таракан в ресторане «Вкусно — и точка» попал на видео

    Лаврова защитят от обезьян необычным способом

    Мировым ценам на макароны предрекли рост

    Известная 58-летняя модель показала лицо без косметики

    В России усомнились в выводах следствия о взрывах на «Северных потоках»

    В Чечне отчитались о возвращении в республику сбежавшей от родни девушки

    Дроздов рассказал о самочувствии после операции

    Россиянин стал фигурантом уголовного дела по факту лесного пожара в Геленджике

    Раскрыты новые детали съемок «Оппенгеймера»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости