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09:57, 30 августа 2023Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на сложную обстановку на трех направлениях

Генерал ВСУ Сырский: ситуация на восточном фронте остается сложной

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных силу Украины (ВСУ) Александр Сырский пожаловался на сложную обстановку в зоне боевых действий. Его слова передает Telegram-канал Military Media Center.

«Обстановка на восточном фронте остается сложной», — сообщил генерал. Он уточнил, что особое внимание уделяется работе на трех направлениях: купянском, краснолиманском и артемовском.

Ранее стало известно, что ВСУ активно готовят оборонительные позиции на купянском направлении в Харьковской области. Российский военнослужащий сообщил, что на этом участке фронта противник не идет в контрнаступление из-за численного превосходства российских сил.

29 августа в Донецкой народной республике рассказали, что украинские войска снизили интенсивность на флангах Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), они намерены перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций.

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    Алевтина Запольская
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