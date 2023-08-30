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15:28, 30 августа 2023Экономика

США лишили российскую компанию возможности выпускать газовое оборудование

«Русские газовые турбины» перестанут выпускать оборудование по лицензии GE

Фото: Jorge Zapata / Unsplash

Совместное предприятие российского энергохолдинга «Интер РАО» и американского конгломерата General Electric (GE) — «Русские газовые турбины» — лишилось возможности производить газовые турбины по лицензии GE, заявил глава «Интер РАО» Борис Ковальчук. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

Бизнесмен объяснил, что американские власти запретили General Electric вести дела с Россией, поэтому «в сложившейся обстановке совместное предприятие производить турбины не будет». Ковальчук добавил, что компании обсудят дальнейшую судьбу партнерства и соответствующие финансовые вопросы в 2024 году.

General Electric приостановила деятельность в России в марте прошлого года на фоне начала украинского конфликта, но пообещала продолжить обслуживание газовых турбин. Однако с 18 июня США наложили запрет на предоставление инжиниринговых услуг в России для американских компаний. Как писал «Ъ», уже на следующий день GE «без объяснения причин» остановила сервисное обслуживание газовых турбин на российских тепловых электростанциях (ТЭС).

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    Софья Ермакова
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