Россиянин получил три года колонии за стрельбу из карабина по соседским детям

Уралец, ранивший из карабина соседскую девочку, получил 3 года колонии

Алапаевский городской суд Свердловской области приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя Сергея Карпицкого за стрельбу по соседским детям, в результате чего одна девочка получила тяжелое ранение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку. Он взят под стражу в зале суда. Его отправят в колонию общего режима.

Суд установил, что вечером 22 июня 2022 года Карпицкий, находясь на своем участке, из хулиганских побуждений открыл стрельбу из своего охотничьего длинноствольного нарезного односнарядного карабина модели «ТОЗ-16» в сторону дома, около которого гуляли трое малолетних детей. Одна из пуль попала в голову девочке. Она получила открытую черепно-мозговую травму.

Также суд взыскал с осужденного 750 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда пострадавшей девочке.