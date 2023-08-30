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17:08, 30 августа 2023Силовые структуры

Россиянин получил три года колонии за стрельбу из карабина по соседским детям

Уралец, ранивший из карабина соседскую девочку, получил 3 года колонии

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

Алапаевский городской суд Свердловской области приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя Сергея Карпицкого за стрельбу по соседским детям, в результате чего одна девочка получила тяжелое ранение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку. Он взят под стражу в зале суда. Его отправят в колонию общего режима.

Суд установил, что вечером 22 июня 2022 года Карпицкий, находясь на своем участке, из хулиганских побуждений открыл стрельбу из своего охотничьего длинноствольного нарезного односнарядного карабина модели «ТОЗ-16» в сторону дома, около которого гуляли трое малолетних детей. Одна из пуль попала в голову девочке. Она получила открытую черепно-мозговую травму.

Также суд взыскал с осужденного 750 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда пострадавшей девочке.

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    Любовь Ширижик
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