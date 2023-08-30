Появились кадры работы ПВО в Пскове

Mash опубликовал видео со звуком автоматных очередей в Пскове

В сети появилось видео, на котором слышны звуки работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Пскове. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

«Звуки автоматных очередей прямо сейчас слышат жители Пскова», — говорится в сообщении. Издание отмечает, что в городе также раздаются сирены, над аэропортом города виден дым. По словам очевидцев, в атаке участвовало около 20 дронов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил, что Минобороны отражает атаку БПЛА в аэропорту Пскова. Небо над городом, областью и ближайшими регионами для пролета самолетов закрыто.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта в Пскове слышны звуки взрывов. Также местные жители сообщают о сильном пожаре в этом районе.