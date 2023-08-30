Задержание ФСБ планировавших незаконно продавать оружие попало на видео

В ДНР ФСБ задержали мужчин, планировавших незаконно продавать оружие в зоне СВО

В Донецкой народной республике (ДНР) силовики задержали граждан, которые приехали в зону специальной военной операции (СВО) и планировали незаконно продавать там оружие и боеприпасы. Видео задержания публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики кладут мужчину на асфальт, надевают на него наручники, а потом ведут к его машине, где досматривают и задержанного, и автомобиль. На заднем сидении машины лежит оружие.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 5 статьи 222 («Незаконные приобретения, сбыт, хранение, перевозка оружия и боеприпасов») УК РФ.