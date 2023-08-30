Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:13, 30 августа 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ планировавших незаконно продавать оружие попало на видео

В ДНР ФСБ задержали мужчин, планировавших незаконно продавать оружие в зоне СВО

В Донецкой народной республике (ДНР) силовики задержали граждан, которые приехали в зону специальной военной операции (СВО) и планировали незаконно продавать там оружие и боеприпасы. Видео задержания публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики кладут мужчину на асфальт, надевают на него наручники, а потом ведут к его машине, где досматривают и задержанного, и автомобиль. На заднем сидении машины лежит оружие.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 5 статьи 222 («Незаконные приобретения, сбыт, хранение, перевозка оружия и боеприпасов») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла попытку организации канала сбыта оружия и боеприпасов в ДНР

    Обезьяна выхватила телефон у посетительницы зоопарка и сняла ее реакцию на видео

    Пролет метеора над российским регионом попал на видео

    Задержание ФСБ планировавших незаконно продавать оружие попало на видео

    45-летняя Любовь Толкалина снялась топлес

    Стало известно о роли сына Байдена в прекращении дела против украинской Burisma

    В гостинице Геленджика рассказали о спасении от лесного пожара

    Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина

    В Запорожской области опровергли преодоление ВСУ первой линии российской обороны

    Латвия обязалась обучить несколько тысяч украинских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости