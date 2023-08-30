Стало известно число прошедших подготовку в Великобритании военных ВСУ

Генштаб ВСУ: 20 тысяч украинских военных прошли подготовку в Великобритании

Более 20 тысяч украинских военных уже прошли подготовку на полигонах в Великобритании. Об этом в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила пресс-служба генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Перед обучением военные получили амуницию, обувь, форму, бронежилеты и другое оборудование.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на инструкторов, задействованных в подготовке украинских военных, назвала нехватку переводчиков одной из главных проблем в обучении бойцов. Трудности вызывает перевод слов из технической военной терминологии.

Западные инструкторы также признают, что ВСУ не смогли достичь того прогресса в контрнаступлении, на который они рассчитывали.