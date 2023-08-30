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15:43, 30 августа 2023Мир

В России усомнились в выводах следствия о взрывах на «Северных потоках»

Депутат Чепа: Украина не могла сама организовать взрывы на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Вызывает сомнения версия следователей о том, что за взрывами на «Северных потоках» стоит Украина — страна может быть причастна, но у нее не было возможности совершить теракт самостоятельно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Украина не могла сама это сделать. Во-первых, эта зона охраняется. Там, где произошла диверсия, дежурили американские и норвежские корабли. Поэтому я уверен, что во многом кто-то просто пытается списать всю ответственность на Украину. Но теракт не мог произойти без участия США, основного выгодополучателя», — уверен политик.

Вместе с тем, по словам Чепы, Украина могла принимать участие в диверсии, но скорее как ее исполнитель, а не организатор. Это, впрочем, как подчеркнул депутат, не должно освобождать от ответственности.

«Это будет очередной серьезный аргумент обвинить Киев в пособничестве международным террористическим актам, что подразумевает судебное разбирательство и прочие последствия», — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что следователи, занимающиеся делом о взрывах на газопроводах «Северный поток», все больше убеждаются в том, что за атакой стоит Украина. Для диверсии, по версии следствия, была использована арендованная яхта «Андромеда» — на ее борту нашли следы взрывчатого вещества октоген: он подходит для применения под водой, и именно его следы были обнаружены на поврежденных трубах.

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    Варвара Кошечкина
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