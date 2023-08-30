Захарова прокомментировала массовый налет дронов ВСУ на российские регионы

Захарова: попытки атаковать Россию БПЛА говорят об отсутствии перспектив Киева

Попытки Украины атаковать российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) говорят об отсутствии перспектив для Киева. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидно, эта агония Киева. Тупая ненависть, злоба и отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии и привели к этой террористической деятельности. Других вариантов уже нет, абсолютная тупиковость», — сказала дипломат.

В ночь на 30 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массовый налет дронов на территорию России. Беспилотники фиксировались в семи регионах страны — Московской, Псковской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областей, а также в Севастополе.

Самой крупной стала атака на аэродром в Пскове, там были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. По неподтвержденной информации, объект оказался под ударом примерно 20 дронов.