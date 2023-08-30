МИД России отреагировал на атаку дронов с Украины

Захарова: атаки дронов подтверждают террористическую сущность Украины

Атаки дронов по объектам на территории России подтверждают террористическую сущность украинского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима», — сказала она.

Захарова отметила, что беспилотники, которые атаковали российские объекты, не могли пролететь столь большое расстояние без помощи со стороны западных стран. В частности, для этого использовались спутники, принадлежащие западным странам.

В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали объекты в семи российских регионах. Под удар попали Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская, Орловская области и Севастополь.