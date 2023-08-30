«Зенит» уступил «Балтике» в матче Кубка России

«Зенит» со счетом 0:1 проиграл «Балтике» в матче группового этапа Кубка России

«Зенит» уступил «Балтике» в матче третьего тура группового этапа турнира пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев площадки. Единственный гол в игре на счету Анхело Энрикеса, поразившего ворота на 43-й минуте. На последних минутах матча игроки «Балтики» Евгений Латышонок и Гедеон Гузина, а также хавбек «Зенита» Вендел получили желтые карточки.

«Балтика» одержала победы во всех прошедших матчах Кубка России. Благодаря этому команда с девятью очками закрепилась на первой строке турнирной таблицы группы C. «Зенит» имеет в активе шесть очков и располагается на втором месте.

Ранее в другом матче группы С грозненский «Ахмат» дома обыграл самарские «Крылья Советов». Матч завершился со счетом 3:1. «Ахмат» с тремя очками идет на третьем месте в таблице квартета, «Крылья Советов», которые не набрали очков, ее замыкают.