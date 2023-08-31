В Германии анонсировали встречу группы по Украине на базе Рамштайн в сентябре

Новая встреча контактной группа по Украине на базе Рамштайн пройдет 19 сентября

Новая встреча контактной группы по военной помощи Украине на военной базе Рамштайн в Германии пройдет 19 сентября. Новую встречу анонсировало немецкое информационное агентство DPA, передает РИА Новости.

«Министр обороны США Ллойд Остин созвал контактную группу по Украине на очередную встречу на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США "Рамштайн" в Рейнланд-Пфальце. Пятая встреча в этом формате состоится 19 сентября», — сообщило агентство.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал даты очередной встречи контактной группы по военному содействию Киеву на базе Рамштайн. Он отметил, что она состоится между 17 и 24 сентября и пройдет в очном формате. Предыдущая встреча была проведена 18 июля в онлайн-формате.