Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:12, 31 августа 2023Мир

В Германии анонсировали встречу группы по Украине на базе Рамштайн в сентябре

Новая встреча контактной группа по Украине на базе Рамштайн пройдет 19 сентября

Фото: U.S. Army Corps of Engineers Europe District / Wikimedia

Новая встреча контактной группы по военной помощи Украине на военной базе Рамштайн в Германии пройдет 19 сентября. Новую встречу анонсировало немецкое информационное агентство DPA, передает РИА Новости.

«Министр обороны США Ллойд Остин созвал контактную группу по Украине на очередную встречу на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США "Рамштайн" в Рейнланд-Пфальце. Пятая встреча в этом формате состоится 19 сентября», — сообщило агентство.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал даты очередной встречи контактной группы по военному содействию Киеву на базе Рамштайн. Он отметил, что она состоится между 17 и 24 сентября и пройдет в очном формате. Предыдущая встреча была проведена 18 июля в онлайн-формате.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    Суд отклонил иск купившего брендовые вещи за бесценок в ЦУМе россиянина

    Глава МИД Турции раскрыл цель переговоров с Лавровым

    Клава Кока раскритиковала американский город

    Российским бюджетникам дадут дополнительно 30 миллиардов рублей

    Названо условие прекращения боевых действий на Украине

    Синоптик обозначил сроки похолодания в Москве

    Глава «Газпрома» заявил о резком снижении потребления газа в Европе

    Под Москвой мигранты толпой напали на поздоровавшегося с ними подростка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости