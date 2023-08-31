Найден новый препарат против болезни Альцгеймера

Journal of Experimental Medicine: найден препарат против нейровоспаления

Команда специалистов из Массачусетского технологического института нашла новый препарат-кандидат для борьбы с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Medicine.

Многие современные лекарства против болезни Альцгеймера нацелены на снижение уровня бета-амилоидного белка. Однако все еще мало препаратов, которые уменьшают нейровоспаление.

В новой работе авторы изучили более 58 тысяч молекул из библиотеки одобренных FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) лекарств и химических веществ. Целью специалистов было определить кандидатов, которые будут эффективны против генетического фактора транскрипции PU.1.

Ранее удалось выявить, что при болезни Альцгеймера PU.1 чрезмерно активирует экспрессию гена воспаления в иммунных клетках микроглии головного мозга. В итоге самой эффективной молекулой оказалась A11, которая уменьшала активность PU.1. Кроме того, A11 привлекала другие белки, которые подавляли воспалительные гены, экспрессируемые PU.1.

В доклиническом исследовании на мышах A11 после введения концентрировался преимущественно в головном мозге, при этом не снижая уровень PU.1. Также другие функции PU.1 (производство различных клеток крови) продолжали выполняться. На практике у подопытных уменьшилось воспаление в клетках, аналогичных микроглии человека, а также значительно улучшились когнитивные способности.

Команда считает, что A11 может быть перспективным препаратом для комплексного лечения нейродегенеративного заболевания, поскольку действует иными механизмами по сравнению с существующими лекарствами против болезни Альцгеймера.