Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:29, 31 августа 2023Наука и техника

Найден новый препарат против болезни Альцгеймера

Journal of Experimental Medicine: найден препарат против нейровоспаления

Фото: Unsplash

Команда специалистов из Массачусетского технологического института нашла новый препарат-кандидат для борьбы с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Medicine.

Многие современные лекарства против болезни Альцгеймера нацелены на снижение уровня бета-амилоидного белка. Однако все еще мало препаратов, которые уменьшают нейровоспаление.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В новой работе авторы изучили более 58 тысяч молекул из библиотеки одобренных FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) лекарств и химических веществ. Целью специалистов было определить кандидатов, которые будут эффективны против генетического фактора транскрипции PU.1.

Ранее удалось выявить, что при болезни Альцгеймера PU.1 чрезмерно активирует экспрессию гена воспаления в иммунных клетках микроглии головного мозга. В итоге самой эффективной молекулой оказалась A11, которая уменьшала активность PU.1. Кроме того, A11 привлекала другие белки, которые подавляли воспалительные гены, экспрессируемые PU.1.

В доклиническом исследовании на мышах A11 после введения концентрировался преимущественно в головном мозге, при этом не снижая уровень PU.1. Также другие функции PU.1 (производство различных клеток крови) продолжали выполняться. На практике у подопытных уменьшилось воспаление в клетках, аналогичных микроглии человека, а также значительно улучшились когнитивные способности.

Команда считает, что A11 может быть перспективным препаратом для комплексного лечения нейродегенеративного заболевания, поскольку действует иными механизмами по сравнению с существующими лекарствами против болезни Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    Глава Башкирии оплатит похороны покончившего с собой военнослужащего

    Падение российской гимнастки с высоты на глазах у зрителей шоу попало на видео

    России предрекли новый рекорд по ипотеке

    Найден новый препарат против болезни Альцгеймера

    Пожилая петербурженка почти год проходила с зубным протезом в бронхах

    Российскую тяжелоатлетку-призерку ОИ дисквалифицировали на восемь лет за допинг

    Туристы пожаловались на плавающие в море на юге России фекалии

    Похитившая мощи Николая Чудотворца прихожанка из Ленобласти попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости