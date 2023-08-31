Популярный комик рассказал о неудавшемся участии Боярского в шоу Харламова

Комик Абрамов заявил, что Боярского приглашали сняться в шоу «Ошуительное хоу»

Популярный российский комик Иван Абрамов заявил, что актера и певца Михаила Боярского приглашали принять участие в юмористическом проекте Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова «Ошуительное хоу», но артисту не удалось посетить съемки. Об этом он рассказал в шоу «Цитаты», видео доступно во «ВКонтакте».

Абрамов заявил, что лично не знаком с Боярским. «Я должен был участвовать с ним в "Ошуительном хоу". С ним что-то не получилось договориться по срокам», — отметил юморист.

Ранее бывший участник КВН, капитан команды «ПриМа» Александр Якушев в шоу «Цитаты» раскрыл изнанку «Клуба веселых и находчивых». Юморист заявил, что сейчас над номерами в телеигре тщательно работают авторы и редакторы, а участие самих кавээнщиков сводится к минимуму.

«Ошуительное хоу» выходит с осени 2018 года. В проекте Харламов и Батрутдинов общаются с приглашенными знаменитостями. В разное время участниками шоу были комики Азамат Мусагалиев и Алексей Щербаков, певец Дмитрий Маликов, рэпер Джиган, актеры Сергей Бурунов и Юрий Стоянов.