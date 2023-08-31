Психиатр перечислил общие черты пострадавших от мошенничества

Судебный психиатр Сохом Дас: любители риска чаще попадаются на уловки мошенников

На уловки мошенников чаще всего попадаются наивные люди и любители риска, считает судебный психиатр из Лондона Сохом Дас. Общие черты тех, кого легко обмануть, специалист перечислил на YouTube, пишет Daily Mail.

Сохом Дас подчеркнул, что обмануть можно каждого, поскольку у большинства людей есть слабости, которыми пользуются злоумышленники. По его мнению, самые распространенные схемы обмана строятся на желании быстро заработать или расплатиться с долгами. При этом Дас предупредил, что жулики манипулируют не только стремлением к финансовой стабильности, но также используют желание найти любовь или построить карьеру в новой сфере.

Кроме того, уровни принятия и неприятия риска или склонности к азарту у людей различны. Так что, если вы легко идете на риск, у вас больше шансов быть обманутым Сохом Дас судебный психиатр

По словам Даса, он не винит пострадавших от мошенничества. Однако он отметил, что чаще всего злоумышленникам удается обмануть доверчивых, наивных и внушаемых людей.

Ранее психолог Елена Ярикова назвала несколько способов распознать лжеца. По ее мнению, обманщиков и неискренних людей часто выдают излишняя жестикуляция и агрессия, которую они используют как защиту.