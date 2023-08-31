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15:48, 31 августа 2023Культура

Сыгравшая Дашу Букину актриса рассказала об изменениях героини

Бочкарева рассказала об изменениях героини в сиквеле «Счастливы вместе»

Кадр: сериал «Счастливы вместе»

Российская актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая Дашу Букину в сериале «Счастливы вместе», рассказала о том, как изменится ее героиня в продолжении шоу. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам актрисы, ее героиня трансформируется. «При всех тех качествах, которые свойственны только ей, я думаю, что определенной долей сарказма я ее наделю», — сказала она, отметив, что Даша Букина также откажется от огненно-рыжего цвета волос.

Бочкарева рассказала, что в продолжении сериала ее героиня попробует себя в роли блогера. «А почему бы и нет? Тем более что это такая сейчас громкая тема», — заключила она.

Комедийный сериал «Счастливы вместе» получит продолжение под названием «Букины». В перезапуске ситкома к своим ролям вернутся актеры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

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    Варвара Кошечкина
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