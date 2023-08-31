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13:04, 31 августа 2023Мир

В США высказались об истоке конфликта на Украине

Американский экономист Сакс: США создали предпосылки к началу СВО

Фото: Patrick Semansky / AP

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил на своем YouTube-канале, что Вашингтон создал все предпосылки к началу специальной военной операции (СВО) на Украине еще до избрания президентом России Владимира Путина.

«Тридцать лет назад американский президент пообещал [экс-президенту СССР] Михаилу Горбачеву, что НАТО ни на йоту не продвинется на восток. (…) К сожалению, они [США] начали планировать расширять НАТО до самой Украины уже в начале 90-х», — заявил Сакс.

По мнению эксперта, именно это событие стало «самой большой ошибкой, которую совершили США», так как оно подорвало доверие между Вашингтоном и Москвой и, как следствие, послужило истоком конфликта на Украине. Он также отметил, что убежденность Соединенных Штатов в концепции однополярного мира была ошибочной, опасной и провокационной.

Ранее главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что президент США Джо Байден допустил ошибку, посчитав, что Россия начала спецоперацию на Украине из-за амбиций, а не из-за жизненно важных интересов.

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    Варвара Кошечкина
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