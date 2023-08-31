Названа ошибка Байдена в отношении Путина

Экс-аналитик ЦРУ Биб: Байден ошибся, считая, что Путин начал СВО из-за амбиций

Президент США Джо Байден допустил ошибку, посчитав, что Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине из-за амбиций, а не из-за жизненно важных интересов. Заблуждение американского лидера по отношению к Москве назвал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб, его слова приводит журнал Responsible Statecraft.

Как пояснил Биб, администрация Байдена, вводя санкции, надеялась, что они заставят признать президента России Владимира Путина, что продолжение операции на Украине обходится дороже, чем потенциальные выгоды. Однако, считает эксперт, Байден не понимал истинных целей Москвы, которые не могли быть пересмотрены из-за санкций.

Биб полагает, что надежда Байдена основывалась на ошибочном убеждении, что «Путин рассматривал вторжение как амбиции, а не как что-то жизненно важное для защиты России от окружения НАТО». Он пояснил, что экономические ограничения редко заставляют страны отказаться от отстаивания своих жизненно важных интересов, независимо от потерь.

Экс-аналитик добавил, что санкции могли быть полезны для Вашингтона лишь в качестве рычага воздействия на переговорах. Однако администрация Байдена лишила себя такой возможности, дав России понять, что ограничения вряд ли будут отменены даже в случае прекращения конфликта.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против 11 граждан РФ, а также детского центра «Артек». Под ограничения попала в том числе и мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова. Объявляя о введении новых санкций против России, Байден заявил о желании «привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи».