Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:06, 31 августа 2023Мир

Власти Нигера лишили посла Франции неприкосновенности

Sky News Arabia: власти Нигера лишили посла Франции неприкосновенности

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Власти Нигера лишили посла Франции неприкосновенности и потребовали покинуть страну в 48-часовой срок. Об этом сообщил Sky News Arabia.

В Министерстве внутренних дел Нигера, связанном с мятежниками, захватившими власть, заявили, что предоставляют послу Франции 48 часов на выезд. Также сообщается, что посол «больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, а его дипломатическая карта и визы аннулированы».

Источник во властях Нигера сообщил, что полиция получила приказ начать процесс депортации французского дипломата.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель пообещал обсудить поддержку действий Экономического сообщества стран Западной Африки против Нигера. В обсуждении примут участие главы МИД стран Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии ушел в отставку. Как на это повлиял скандал с Украиной и кто сменит Бена Уоллеса?

    В Запорожье сообщили о пресечении попытки ВСУ окружить Работино

    В Южной Корее из военной академии уберут бюст генерала из-за его связей с СССР

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    России выдвинули необходимые для сохранения Байкала требования

    Российская стилистка назвала главные тренды в одежде на осень

    Койот напал на женщину и поплатился жизнью

    Врачи усомнились в пользе пищевых добавок с рыбьим жиром

    Ведущая «Дома-2» пожаловалась на проблемы со здоровьем

    15-летняя россиянка спасла тонущего ребенка в Абхазии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости