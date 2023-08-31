Sky News Arabia: власти Нигера лишили посла Франции неприкосновенности

Власти Нигера лишили посла Франции неприкосновенности и потребовали покинуть страну в 48-часовой срок. Об этом сообщил Sky News Arabia.

В Министерстве внутренних дел Нигера, связанном с мятежниками, захватившими власть, заявили, что предоставляют послу Франции 48 часов на выезд. Также сообщается, что посол «больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, а его дипломатическая карта и визы аннулированы».

Источник во властях Нигера сообщил, что полиция получила приказ начать процесс депортации французского дипломата.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель пообещал обсудить поддержку действий Экономического сообщества стран Западной Африки против Нигера. В обсуждении примут участие главы МИД стран Евросоюза.