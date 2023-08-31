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09:53, 31 августа 2023Мир

ЕС обсудит действия против Нигера

Боррель заявил, что главы МИД ЕС обсудят поддержку ЭКОВАС против Нигера
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Европейский союз (ЕС) обсудит поддержку действий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) против Нигера, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что в обсуждении примут участие главы МИД стран Евросоюза.

Ранее Франция поддержала идею о военной интервенции в Нигер. Ради восстановления конституционного строя в Нигере Париж готов поддержать любые действия и усилия ЭКОВАС в том числе военные, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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    Анастасия Заикина
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