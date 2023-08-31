ЕС обсудит действия против Нигера

Боррель заявил, что главы МИД ЕС обсудят поддержку ЭКОВАС против Нигера

Европейский союз (ЕС) обсудит поддержку действий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) против Нигера, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что в обсуждении примут участие главы МИД стран Евросоюза.

Ранее Франция поддержала идею о военной интервенции в Нигер. Ради восстановления конституционного строя в Нигере Париж готов поддержать любые действия и усилия ЭКОВАС в том числе военные, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.