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14:06, 28 августа 2023Мир

Франция поддержала идею о военной интервенции в Нигер

Президент Макрон: Франция готова поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Ради восстановления конституционного строя в Нигере Париж готов поддержать любые действия и усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в том числе военные. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

«Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено — то и военную активность ЭКОВАС [в отношении Нигера]», — сказал Макрон.

В ночь на 27 июля 2023 года военные объявили о захвате власти в Нигере, приостановлении действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе, США и некоторых странах Африки силовую смену власти раскритиковали.

В частности, Эммануэль Макрон заявил, что настроен защитить своих сограждан в Нигере в случае атаки на них. Политик подчеркнул, что не потерпит угрозы французам в Нигере. Такое заявление он сделал после того, как протестующие в Нигере устроили поджог здания посольства Франции.

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    Виктория Кондратьева
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