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18:52, 31 августа 2023Спорт

Фьюри высмеял Усика после победы над Дюбуа

Тайсон Фьюри высмеял Александра Усика после победы над Даниэлем Дюбуа
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри в соцсети X (бывший Twitter) отреагировал на победу украинца Александра Усика над своим соотечественником Даниэлем Дюбуа.

Фьюри опубликовал фото, на котором он запечатлен в больших боксерских шортах, натянутых почти по грудь. В подписи британец отметил Усика, а также своего будущего соперника Фрэнсиса Нганну.

Фьюри высмеял инцидент в пятом раунде поединка, когда Дюбуа нанес Усику удар в область живота, который рефери счел нелегальным ударом ниже пояса. После этого украинец не мог подняться с настила и был вынужден взять тайм-аут.

27 августа Усик одержал победу над Дюбуа. Рефери зафиксировал победу украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Усик защитил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе.

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    Дарья Коршунова
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