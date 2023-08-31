Фьюри высмеял Усика после победы над Дюбуа

Тайсон Фьюри высмеял Александра Усика после победы над Даниэлем Дюбуа

Британский боксер Тайсон Фьюри в соцсети X (бывший Twitter) отреагировал на победу украинца Александра Усика над своим соотечественником Даниэлем Дюбуа.

Фьюри опубликовал фото, на котором он запечатлен в больших боксерских шортах, натянутых почти по грудь. В подписи британец отметил Усика, а также своего будущего соперника Фрэнсиса Нганну.

Фьюри высмеял инцидент в пятом раунде поединка, когда Дюбуа нанес Усику удар в область живота, который рефери счел нелегальным ударом ниже пояса. После этого украинец не мог подняться с настила и был вынужден взять тайм-аут.

27 августа Усик одержал победу над Дюбуа. Рефери зафиксировал победу украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Усик защитил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе.